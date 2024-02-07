Экс-тренер сборной России о Кузнецове: это беда и огромное несчастье

Двукратный чемпион мира и бывший тренер сборной России Владимир Юрзинов — старший признался, что его обеспокоил тот факт, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая направлена на решение психологических проблем, связанных, в том числе, с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм. Его слова приводит «Советский спорт».

«Меня очень обеспокоило, встревожило произошедшее. Хочу пожелать скорейшего выздоровления. Самое главное верить в это. И самое главное, ему самому поверить, что «я смогу». Игрок и человек он, в общем-то, великолепный, но то, что случилось, это беда и огромное несчастье», — заявил Юрзинов.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Ранее чемпион Игр объяснил, зачем Кузнецов обратился за помощью в НХЛ.