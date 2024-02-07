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«Это возрастное»: чемпион Игр объяснил, зачем Кузнецов обратился за помощью в НХЛ

Чемпион Игр Каменский о Кузнецове: у каждого бывают психологические проблемы

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Michael Miller/Wikimedia

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский предположил, почему российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов решил обратиться в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также выразил надежду, что хоккеист еще сыграет в текущем сезоне. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это возрастное. У каждого бывают психологические проблемы. А в НХЛ есть специальная служба, куда в такой ситуации может обратиться любой игрок и получить помощь. Это нормальное явление для лиги, и многие пользуются этой программой», — заявил Каменский.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Ранее стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул клуб.

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