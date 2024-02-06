Капитана «Спартака» призвали уйти из команды

Бывший футболист московского «Спартака» Геннадий Морозов заявил, что защитнику и капитану красно-белых Георгию Джикии нужно сменить команду. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Ему надо менять клуб. Для него это будет полезно. В «Спартаке» Джикия засиделся, нечего ждать, он уже не прибавит. Смена команды скажется положительно на его игре.

В другом клубе у него будет мотивация. В «Спартаке» его лучшие годы прошли. Подойдет ли ему «Ростов»? Он усилит эту команду, но надо клуб посерьезнее, например, «Локомотив». Останется в Москве, никуда не надо переезжать», — заявил Морозов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» захлестывает новая волна идиотизма.