Ротенберг заявил, что тренер «Авангарда» дал установку «убивать» Толчинского

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда», что в травме нападающего армейцев Сергея Толчинского виноват наставник омского клуба Михаил Кравец. Его слова приводит пресс‑службе КХЛ.

«На фоне уcталоcти мы cыграли хорошую игру, проявили характер. Где‑то cоперник был поcвежее. В моменте, когда cоперник пошел «убивать» Толчинcкого, думаю, это было указание Михаила Кравца, который у наc в CКА такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем «убивать» игроков на льду? Надо играть в хоккей», — заявил Ротенберг.

Толчинский травмировался в концовке второго периода после силового приема Никиты Холодилина, за который нападающий «Авангарда» получил лишь двухминутный штраф.

Матч прошел в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (трижды), Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин.

У СКА голы на счету Арсения Грицюка, Марата Хайруллина, Василия Глотова, Павла Дедунова и Степана Фальковского.

Ранее Буше побил рекорд КХЛ среди иностранцев.