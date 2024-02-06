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Экс-тренер «Ростова» о команде: никаких перспектив и ожиданий

Экс-тренер «Ростова» Балахнин: хочется, чтобы команда обрела себя

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что главной для клуба стала задача собрать команду на следующий сезон, поскольку в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Валерия Карпина уже не смогут бороться за высокие места. Его слова приводит Legalbet.

«В этом сезоне никаких перспектив и ожиданий. Команда вряд ли повторит достижение прошлого сезона, когда закончили на четвертой позиции. Хочется, чтобы команда обрела себя, чтобы показывала силу, что могут подняться выше», — заявил Балахнин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. От лидера — «Краснодара» — клуб отстает 17 баллов.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся в начале марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов». Игра пройдет первого числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, нужно ли «Ростову» подписывать 37-летнего Дениса Глушакова.

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