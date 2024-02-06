Фанат засунул палец между ягодиц игроку «Севильи» во время матча

Болельщик «Райо Вальекано» засунул палец между ягодиц аргентинскому полузащитнику «Севильи» Лукасу Окампосу во время выездного матча 23-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Ситуация произошла по ходу первого тайма матча. Окампос получил мяч и намеревался сделать вбрасывание из-за боковой линии. В этот момент фанат, который сидел на первом ряду, засунул палец между ягодиц футболиста. Эпизод был заснят на телекамеры.

После матча аргентинский футболист выразил надежду, что руководство Ла Лиги отнесется к произошедшему серьезно и рассмотрит произошедший эпизод.

«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем», — заявил он.

«Севилья» уже проинформировала Ла Лигу о произошедшем инциденте и выразила надежду, что будут приняты соответствующие меры, поскольку такое поведение недопустимо.

Поединок завершился победой «Севильи» со счетом 2:1.

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