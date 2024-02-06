Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Фанат засунул палец между ягодиц игроку «Севильи» во время матча

Лукаса Окампоса возмутил жест болельщика «Райо Вальекано» во время матча

close
100%
GOL PLAY

Болельщик «Райо Вальекано» засунул палец между ягодиц аргентинскому полузащитнику «Севильи» Лукасу Окампосу во время выездного матча 23-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Ситуация произошла по ходу первого тайма матча. Окампос получил мяч и намеревался сделать вбрасывание из-за боковой линии. В этот момент фанат, который сидел на первом ряду, засунул палец между ягодиц футболиста. Эпизод был заснят на телекамеры.

После матча аргентинский футболист выразил надежду, что руководство Ла Лиги отнесется к произошедшему серьезно и рассмотрит произошедший эпизод.

«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что с ними не случится подобного в будущем», — заявил он.

«Севилья» уже проинформировала Ла Лигу о произошедшем инциденте и выразила надежду, что будут приняты соответствующие меры, поскольку такое поведение недопустимо.

Поединок завершился победой «Севильи» со счетом 2:1.

Ранее СМИ сообщили, что переход Мбаппе в «Реал» может сорваться из-за зарплаты.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами