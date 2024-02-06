Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить «Колорадо»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» обыграл «Колорадо».

Встреча завершилась со счетом 2:1 (ОТ).

В составе победителей точными бросками отметились Артемий Панарин и Алекси Лафреньер. За «Колорадо» шайбу забросил Натан Маккиннон.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает третье место, набрав 65 очков. На первом месте идет «Бостон», имея в активе 71 очко. Второе место занимает «Флорида», набрав 66 баллов.

«Колорадо» в турнирной таблице Западной конференции занимает второе место, набрав 68 очков. На первом месте идет «Ванкувер», имея в активе 71 балл. Замыкает тройку сильнейших «Даллас», набрав 66 очков.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на своей площадке против «Тампы». Матч пройдет 8 февраля. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

«Колорадо» в выездном поединке встретится c «Нью-Джерси». Матч пройдет 7 февраля. Команды выйдут на лед в 3:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Панарин провел 50 матчей, набрав 67 очков (31+36).

Ранее Панарин стал автором уникального достижения в НХЛ.