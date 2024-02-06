Даниил Медведев сыграет в новом турнире, на который приедут звезды мирового тенниса

Россиянин Даниил Медведев сыграет в новом выставочном турнире, на который приедут звезды мирового тенниса, передает «Чемпионат».

Турнир, получивший название 6 Kings Slam состоится в Эр-Рияде. Организаторы соревнований рассказали, что на турнир также приедут Новак Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Янник Синнер и Хольгер Руне.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого календарного турнира Большого шлема, где уступил Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Ранее теннисист Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP.