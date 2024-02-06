Российский хоккеист «Вашингтона» пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги в соцсетях.

«Кузнецов будет недоступен, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. Евгений вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям», — говорится в сообщении.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Ранее в «Вашингтоне» объяснили разрыв связки Александра Овечкина и Кузнецова.