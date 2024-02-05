Российские хоккеисты НХЛ похвастались необычным уловом

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Российские хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко на отдыхе в Мексике поймали акулу. Соответствующее фото появилось в социальных сетях последнего.

Россияне в компании с французским форвардом Александром Тексье и агентом россиян Шуми Бабаевым сделали совместное фото с трофейной акулой.

1 февраля Егор Чинахов отметил свое 23-летие, а днем ранее «Коламбус» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Сент-Луис» со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Дмитрий Воронков. «Коламбус» после 50 матчей занимает последнее место в таблице Восточной конференции НХЛ. 11 февраля команда сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Стоит отметить, что четвертый сезон подряд «Коламбусу» не удается пробиться в плей-офф.

В текущем сезоне Воронков и Марченко оформили 25 набранных очков. Они делят третье место среди лучших бомбардиров команды. У Чинахова на одно очко меньше. Лучшим в команде является американец Джонни Годро, у которого 32 набранных очка.

Ранее сообщалось, что решивший избавиться от россиянина клуб НХЛ забрал его с драфта отказов.