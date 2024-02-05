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«Как мужик выглядит»: экс-форвард ЦСКА описал американскую гимнастку Байлз

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что гимнастка из США Байлз выглядит как мужик

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Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после дисквалификации Камилы Валиевой Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит задуматься над тем, чтобы полностью запретить терапевтические исключения.

По его мнению, не может быть атлетов, которым разрешено в качестве исключения принимать запрещенные вещества.

«Спорт надо очищать, чтобы не было тех, кто принимает запрещенные препараты как терапевтические исключения. Если у вас проблемы со здоровьем — пожалуйста, другая категория. Надо чтобы все были чистые, тогда всех разговоров о нечестности не будет. А то у всех справки, какие-то болезни, все пьют какие-то таблетки непонятно какие. И все это закрыто, никто ничего не знает. Может, человек вообще инвалид выступает?

У них там есть гимнастка (Симона Байлз, олимпийская чемпионка из США. — прим. «Газеты.Ru») — как мужик какой-то выглядит, просто мужик. Как она может на таких гормонах выступать? И ничего, всем все нормально», — заявил Масалитин.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Валерий Масалитин не исключил, что Камиле Валиевой могли подбросить допинг.

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