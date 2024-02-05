Тарасова рассказала подробности съезда самолета с взлетно-посадочной полосы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей и еще нескольким тренерам пришлось просидеть в самолете, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в снежный сугроб, порядка 30 минут. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего, мы еще в самолете, тут вот Леша Тихонов, Света Соколовская, мои помощники. Все ли в порядке? Было не в порядке. Мы с полосы съехали вправо. Это уже во всех газетах написали! Сидим, ждем, когда нас спустят. Тридцать минут сидели», — сказала Тарасова.

Рейс Москва-Саранск должен был совершить посадку в аэропорту столицы Мордовии в 20:30. На борту помимо Тарасовой находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин.

Ранее Тарасова назвала двух перспективных российских фигуристок.