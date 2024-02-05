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Бывший футболист российского клуба угрожал убийством экс-игроку НБА

Экс-игрок «Томи» Петкович угрожал зарезать ножницами чемпиона МБА Бьелицу

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nemanjabjelica8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший защитник «Томи» Никола Петкович арестован полицией после угроз в адрес чемпиона НБА 2022 года Неманьи Бьелицы. Об этом сообщает Sportklub.

Как утверждает издание, инцидент произошел в Белграде 3 февраля 2024 года. Баскетболист вместе со своей семьей находился на детской площадке. В этот момент Петкович публично начал угрожать Бьелице: Я убью твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я возьму твои деньги». Также Петкович обещал «зарезать Неманью ножницами».

Прибывшая на место полиция арестовала бывшего игрока «Томи» и поместила его под стражу.

Петкович выступал в России в 2010 году. В его послужном списке клубы из Сербии, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Израиля, Бельгии и Китая.

Бьелица на протяжении семи лет выступал в США. В составе «Голден Стэйт Уорриорз» сербский баскетболист стал чемпионом НБА 2022 года. В США он помимо «Голден Стэйт» поиграл за «Миннесоту Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Майами Хит». В 2023 году Бьелица завершил карьеру в «Црвене Звезде».

Ранее сообщалось, что хоккеист НХЛ при задержании угрожал полицейским убийством.

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