Бывший футболист российского клуба угрожал убийством экс-игроку НБА

Бывший защитник «Томи» Никола Петкович арестован полицией после угроз в адрес чемпиона НБА 2022 года Неманьи Бьелицы. Об этом сообщает Sportklub.

Как утверждает издание, инцидент произошел в Белграде 3 февраля 2024 года. Баскетболист вместе со своей семьей находился на детской площадке. В этот момент Петкович публично начал угрожать Бьелице: Я убью твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я возьму твои деньги». Также Петкович обещал «зарезать Неманью ножницами».

Прибывшая на место полиция арестовала бывшего игрока «Томи» и поместила его под стражу.

Петкович выступал в России в 2010 году. В его послужном списке клубы из Сербии, Турции, Германии, Саудовской Аравии, Израиля, Бельгии и Китая.

Бьелица на протяжении семи лет выступал в США. В составе «Голден Стэйт Уорриорз» сербский баскетболист стал чемпионом НБА 2022 года. В США он помимо «Голден Стэйт» поиграл за «Миннесоту Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» и «Майами Хит». В 2023 году Бьелица завершил карьеру в «Црвене Звезде».

Ранее сообщалось, что хоккеист НХЛ при задержании угрожал полицейским убийством.