Чемпион ОИ назвал выгоду для России по допинговому делу Валиевой

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что дело Камилы Валиевой поспособствовало популяризации фигурного катания в России. Его слова передает РИА Новости.

«Подобные истории тоже являются пиаром — это влияет на популяризацию спорта. Президент России в октябре отметил, что популярность фигурного катания в стране выросла более чем на 300 процентов. Повлияла ли эта ситуация? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей на каток», — сказал Нагорный.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее экс-хореограф Тутберидзе призвал проверить на детекторе все окружение Валиевой.