Мэра Тронхейма сравнили с собачкой после его слов о российских спортсменах

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева эмоционально отреагировала на слова мэра Тронхейма Кента Ранума, выступившему против участия российских лыжников на чемпионате мира 2025 года в Норвегии. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Какая была у них позиция, такая и осталась. Что он ее заново озвучивает? Все понятно, что не допустят они нас. Тут ничего нового, цирк продолжается. Мы давно поняли, что нас никуда не пускают.

Они же по сути подневольное государство. Они, в отличие от нас, государство несамостоятельное. Но пусть слушаются подобно собачкам своего хозяина. По указанию США? Думаю, да. Кончено», — сказала Зайцева.

Ранум ранее заявил, что российским спортсменам не рады на ЧМ в Тронхейме.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе «наплевала» на мэра Тронхейма после его слов о россиянах.