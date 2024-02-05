В армянском «Пюнике» объяснили, почему отказались от игры с российскими клубами

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян заявил, что матчи его команды против российских клубов не состоялись только по техническим причинам. Его слова передает «Чемпионат».

«Отказ «Пюника» играть с российскими клубами из-за украинцев — слухи. Сейчас мы, наоборот, ведем переговоры, чтобы в конце сборов сыграть матчи с командами из России. В начале случились какие-то несостыковки.

Сначала где-то мы оказались не готовы, где-то – как раз эти российские клубы. Стандартная история. На сборах много команд, и у всех случаются какие-то вопросы, травмы. Исключительно технические вопросы, точно не национальные», — сказал Согомонян.

На сборах в Турции «Пюник» должен был сыграть с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками», но провел матч против донецкого «Шахтера». Журналист Иван Карпов сообщил ранее, что украинские игроки «Пюника» отказались выходить на поле против россиян.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что футболисты российских клубов подрались на сборах в Турции.