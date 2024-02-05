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В «Баварии» хотят видеть Клоппа на посту тренера клуба

Вратарь «Баварии» Нойер: Клопп является потенциальным кандидатом на пост тренера

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Global Look Press

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер считает, что тренер Юрген Клопп может возглавить «Баварию», передает Bayern & Germany в соцсетях.

«Я не думаю, что «Бавария» имеет что-либо против этого. Считаю, что он является потенциальным кандидатом на то, чтобы работать в «Баварии» в какой-то момент», — сказал Нойер.

Немецкий специалист работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Сезон-2023/24 станет для него последним в качестве главного тренера клуба.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона.

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