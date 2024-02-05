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Итальянская мафия угрожает семье главного тренера клуба из чемпионата Франции

L'Equipe: итальянская мафия угрожает семье тренера «Марселя» Гаттузо

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Panoramic/Global Look Press

Калабрийская мафия требует деньги у семьи главного тренера «Марселя» Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Издание отмечает, что все началось с того, что отец специалиста планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого проекта он получил финансирование в размере €80 тыс. После этого преступники начали оказывать давление на Гаттузо-старшего с целью получения денег, они дважды поджигали машину его дочери — в октябре и декабре 2023 года.

Гаттузо-старший подал заявление в полицию. В ходе расследования, которое еще продолжается, были задержаны двое.

Гаттузо возглавил «Марсель» 27 сентября 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года. До этого он работал тренером в испанской «Валенсии», итальянских «Наполи» и «Милане».

Свой первый матч на посту наставника французской команды Гаттузо провел 30 сентября. Его команда уступила «Монако» со счетом 2:3. Стоит отметить, что российский полузащитник монегасков Александр Головин матч пропускал.

В текущем сезоне «Марсель» после 20 туров чемпионата Франции идет на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 29 баллов.

Ранее сообщалось, что Гаттузо бьет своих игроков.

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