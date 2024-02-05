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Балерина Волочкова оценила шансы футболиста Дзюбы стать актером

Волочкова о Дзюбе: талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась размышлениями на тему, может ли получиться карьера актера у нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У Артема Дзюбы, конечно, может получиться карьера в кино. Он красивый человек, замечательный мужчина. Я его знаю лично. Талантливый человек должен себя реализовать в разных сферах», — сказала Волочкова.

Нападающий «Локомотива» снялся в российском фильме «Конец Славы» онлайн-кинотеатра START. Премьера состоялась 1 февраля.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» перед рестартом чемпионата России, набрав 31 очко, идет на четвертом месте.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что Дзюбе подходит роль жулика.

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