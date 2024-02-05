Василий Уткин предстал в инвалидной коляске

Журналист, блогер и президент клуба Медиалиги «Эгриси» Василий Уткин был запечатлен в инвалидной коляске. Групповая фотография команды была опубликована в Telegram-канале медийного клуба.

3 февраля команда одержала победу над коллективом «КДС-Мосавтобетон» (2:1) в Любительской футбольной лиге.

26 октября Telegram-канал Mash сообщил, что вес Уткина уже перевалил за 200 кг, а врачи советуют журналисту экстренно садиться на диету и начинать худеть. Отмечается, что из-за явных проблем с весом известный журналист, а ныне владелец футбольного клуба «Эгриси» получил осложнения сердечно-сосудистой системы. По данным Telegram-канала, врачи диагностировали Уткину повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

Сам Уткин в ответ на эту информацию заявил, что у него нет проблем с сердцем, однако поделился, что борется с лишним весом, а также рассказал, что лечит механическую травму ноги.

В 2004 и 2005 годах Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 2010 по 2015 год Уткин был главным редактором «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год журналист вел игровое шоу «Большой вопрос» на телеканале СТС. С 1 ноября 2015-го по 5 февраля 2016 года Василий Уткин работал на «Матч ТВ», а с марта 2016-го по май 2017 года комментировал матчи на телеканале Eurosport.

Ранее Уткин признался, что был уверен в длительной дисквалификации Валиевой.