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«Его нельзя называть предателем»: экс-президент «Локо» о трансфере игрока из «Спартака»

Наумов: Торбинского нельзя называть предателем, как делали это фанаты «Спартака»

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов вспомнил причину перехода полузащитника Дмитрия Торбинского из «Спартака» в стан «железнодорожников». Его слова передает Legalbet.

«Вот я считал, что когда к нам из «Спартака» пришел Дима Торбинский, то он был недооценен. Хочу отметить, что при переходе дело было не в финансах, он даже не ставил вопрос о зарплате. Я его спрашивал, с чем связан скандал в «Спартаке», он сказал, что ему недоставало игрового времени, он попросил его увеличить, произошел конфликт, из-за которого ему пришлось уйти. Считаю, Торбинского нельзя называть предателем, как делали это фанаты «Спартака», — сказал Наумов.

Торбинский является воспитанником московского «Спартака». К 2001 году он играл в третьей команде «Спартака» в КФК. В октябре 2002 года полузащитник дебютировал за основную команду. Всего он провел за «Спартак» 43 матча. В 2005 году его отправили в аренду в одноименную команду из Челябинска, а в 2008 году Торбинский подписал полноценный контракт с «Локомотивом», за который сыграл более 100 матчей.

Торбинский является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

После завершения карьеры игрока он попробовал себя в роли тренера в молодежной команде «Майами Юнайтед» (США).

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