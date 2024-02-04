Тренер СКА Ротенберг призвал «не расслаблять булки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева». Его слова передает «Чемпионат».

«Тяжелая победа. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов.

Вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3? Это спорт, соперник добавил. Дисциплина — надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтем это на будущее», — сказал Ротенберг.

Встреча между командами завершилась победой петербуржцев со счетом 4:3. После двух периодов подопечные Романа Ротенберга вели со счетом 4:0.

СКА, набрав 83 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. На три очка меньше у идущего вторым ярославского «Локомотива». Третьим идет «Динамо» (79 очков).

Петербуржцы уже обеспечили себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ.