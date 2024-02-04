Лыжник Большунов выиграл 17-ю гонку подряд

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка России в Тюмени.

Большунов преодолел дистанцию в 15 километров за 39 минут 54,3 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (+1,2), замкнул тройку сильнейших Антон Тимашов (+4,6).

В текущем сезоне Большунов одержал 17 побед в 17 гонках.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады в Париже в 2024 году в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, но только в том случае, если они смогут квалифицироваться на соревнования через отбор на Игры. При этом не все спортсмены из этих страны имеют возможность принять участия в самих квалификационных соревнованиях.

Ранее Елена Вяльбе назвала условие для возвращения россиян на международную арену.