Усик назвал условие, при котором он поверит в бой против Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал в своих соцсетях, что поверит в бой против британца Тайсона Фьюри, когда они будут в ринге.

«Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд», — заявил Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Последний бой Усик провел 26 августа 2023 года в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик по-русски обратился к Фьюри после переноса боя.