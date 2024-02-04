Фьюри жестко ответил менеджеру Усика на обвинения в трусости

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил Эгису Климасу, менеджеру представителя Украины Александра Усика, который обвинил его в трусости после того, как бой спортсменов был перенесен из-за полученного британцем повреждения. Его слова приводит Sport Bible.

«Никогда не был трусом. Никогда в жизни не отступал. И если кто-нибудь оскорбит мою жену, я вырву ему чертовы зубы. Как ты можешь называть меня трусом? Ты никогда в жизни не боксировал. У меня было 35 профессиональных боев, я двукратный непобежденный чемпион в тяжелом весе», — заявил Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Новая дата поединка — 18 мая 2024 года.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Последний бой Усик провел 26 августа 2023 года в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик по-русски обратился к Фьюри после переноса боя.