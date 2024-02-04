Российский голкипер помог команде Мэттьюса выиграть Матч звезд НХЛ

Команда американского нападающего »Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса одержала победу в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале противостояния команда Мэттьюса обыграла команду канадца Коннора Макдэвида, который выступает в «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто и завершилась со счетом 7:4.

Игра проходила в формате «3 на 3», два периода по 10 минут. Капитан команды Остон Мэттьюс забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Также в его команде Клэйтон Келлер, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал набррали по 3 (1+2) очка.

Примечательно, что за обе команды играли российские голкиперы — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» играл за команду Мэттьюса, а ворота соперников защищал вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Оба отыграли по одному тайму и пропустили одинаковое количество шайб — по три. Шестеркин отразил семь ударов по своим воротам из десяти, Бобровский сделал десять сэйвов.

За победу в Матче звезд НХЛ команда Мэттьюса получила 1$ млн.

Ранее клуб НХЛ решил избавиться от российского голкипера.