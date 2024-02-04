Названа дата боя Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира

Непобежденные российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 1 июня. сообщил руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии принц Турки Аль аш-Шейх в ходе подкаста The MMA Hour.

Бой состоится в Саудовской Аравии.

14 января тренер Бивола Геннадий Машьянов сообщил, что боксер согласился на поединок и подписал предварительное соглашение, что следующий бой будет объединительным.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее промоутер Хрюнов назвал самых талантливых российских боксеров.