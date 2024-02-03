«Без России в УЕФА не обойдутся»: экс-тренер «Спартака» ожидает возвращения на турниры

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии положительно скажется на национальной команде и ее тренерском штабе.

По его словам, первая с момента отстранения игра против европейской сборной будет полезна для Валерия Карпина и его подопечных.

«Мостиком для возвращения этот матч не станет, но для практики он будет полезен — игроки и тренер должны знать, к чему быть готовыми к моменту возвращения. Сербия — достойная команда, в Москве наверняка соберется полный стадион, болельщики соскучились. Рано или поздно мы вернемся, политические вопросы когда-нибудь отпадут. Без России в УЕФА не обойдутся», — заявил Гладилин.

21 марта 2024 года Россия сыграет в Москве против национальной команды Сербии. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциации (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор российские команды проводят только товарищеские матчи.

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав три победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0).

Ранее Валерий Гладилин посоветовал защитнику Георгию Джикии не спешить уходить из «Спартака».