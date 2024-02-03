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Медведев заставил итальянца растеряться в финале Australian Open, считает эксперт

Теннисистка Пивоварова: Синнера удивила игра Медведева в финале Australian Open

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Ciro De Luca/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как Даниилу Медведеву удалось выбить из колеи Янника Синнера в финале Australian Open — 2024.

Российский теннисист выиграл два первых сета со счетом 6:3, 6:3, однако затем на фоне усталости уступил в трех сетах подряд — 4:6, 4:6, 3:6 — и потерпел поражение в матче.

«Я, конечно, не ожидала такого бодрого старта от Даниила, — сказала Пивоварова. — Думала, что, как и в предыдущих матчах, он будет долго входить в игру, но здесь он начал совершенно фантастически. Это стало большой неожиданностью для Синнера. Итальянца удивил стиль игры Медведева: он действовал быстро, активно, выдерживал долгие розыгрыши и играл достаточно стабильно.

Синнер оказался в растерянности. Единственное, что у него сидело в голове, — это то, что он более свеж и что ему нужно дотянуть до четвертого и пятого сета, чтобы развалить игру Медведева, потому что россиянина точно не хватит на весь матч. Это стало главной целью Янника».

22-летний итальянец выиграл свой первый турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее он никогда не добирался до такой стадии «мэйджора».

Ранее экс-теннисист из Америки вступился за Медведева после его поражения на Australian Open.

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