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Иран пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу

Иран обыграл Японию и пробился в полуфинал Кубка Азии по футболу

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Global Look Press

Сборная Ирана по футболу обыграла Японию в матче 1/4 финала Кубка Азии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В середине первого тайма счет в матче открыл футболист японской команды Хидемаса Морита. Через десять минут после перерыва счет сравнял Мохаммад Мохеби. Уже в компенсированное время Алиреза Джаханбакш ударом с пенальти добыл Ирану путевку в полуфинал.

За выход в финал сборная Ирана поспорит с победителем пары КатарУзбекистан, матч которой начнется в 18.30 по московскому времени.

Япония является самой титулованной командой Кубка Азии, сумев победить на четырех турнирах. В последний раз им это удавалось на турнире 2011 года.

Один раз турнир выигрывала сборная Израиля. Это достижение покорилась израильтянам в 1964 году. Сейчас Израиль выступает на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

2 февраля Таджикистан уступил в матче 1/4 финала Кубка Азии Иордании. Единственный мяч был забит на 66 минуте, когда футболист таджикистанской команды Вахдат Ханонов срезал мяч в собственные ворота.

Ранее Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить азиатский клуб.

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