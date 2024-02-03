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Тренер Москвина заявила, что российские фигуристы поедут на Олимпиаду

Тренер Москвина: российские фигуристы поедут на Олимпийские игры

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что российские фигуристы примут участие в Олимпиаде, передает ТАСС.

«Наши фигуристы поедут на Олимпийские игры, какого года — вопрос пока открыт. Товарищи, не беспокойтесь, ни у кого руки не опускаются», — сказала Москвина.

Международный олимпийский комитет допустил Россию до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

На заседании ISU, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее фигурист Петр Гуменник сдал экзамен по матанализу.

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