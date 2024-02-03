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Кроссовки Джордана продали за рекордные $8 млн

Кроссовки шестикратного чемпиона НБА Джордана продали на аукционе за $8 млн

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Cedric Ribeiro/Stringer/Getty Images

Комплект кроссовок шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за $8,032 млн. Об этом сообщает ESPN.

Это шесть пар кроссовок Air Jordan, в которых американец выиграл шесть финальных серий чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, а также признавался самым ценным игроком НБА.

Это рекордная сумма продажи для кроссовок, использовавшихся в матчах. Среди вещей баскетболиста дороже была только майка с первой игры финальной серии 1998 года, которую купили за $10,1 млн. В 2023 году кроссовки со второго матча того финала были приобретены за рекордные на тот момент $2,2 млн.

60-летний Джордан завершил карьеру в 2003 году, помимо шести чемпионских титулов НБА в составе «Чикаго Буллз», в его активе две победы в Олимпийских играх (1984, 1992) в составе национальной команды США.

Джордан — один из трех спортсменов, которым удалось заработать более $1 млрд. Также этого добились Леброн Джеймс (баскетбол) и Тайгер Вудс (гольф).

Ранее российского хоккеиста освистали на Матче звезд НХЛ.

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