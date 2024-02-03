Российские гимнасты не согласились на нейтральный статус

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что спортсмены национальной команды не готовы выступать на международных соревнований в нейтральном статусе. Ее слова передает РИА Новости.

«Сразу говорю, что в спортивной гимнастике нет спортсменов, кто подавал бы заявку на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. У нас был допуск, но как нейтральные спортсмены мы заявляться отказались. На подобных условиях мы выступать не будем», — сказала Родионенко.

3 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус четырем российским прыгунам на батуте: Яне Лебедевой, Анжеле Бладцевой, Кириллу Козлову и Даниле Касимову.

10 ноября FIG представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

С 1 января 2024 года российские гимнасты могут выступать на турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе.

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