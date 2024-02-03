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Российского хоккеиста освистали на Матче звезд НХЛ

Зрители освистали форварда «Тампы» Кучерова в мастер-шоу на Матче звезд НХЛ

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Paul Sancya/AP

Зрители освистали российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время выступления на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто.

Кучеров занял 12-е место. Зрителям не понравилось отношение хоккеиста к мероприятию. В конкурсе на владение шайбой он неспешно объезжал препятствия, показав результат 44,178 секунды при 30 секундах и меньше у соперников. В конкурсе на точность передач он также не стал прикладывать усилий, показав худший результат, после чего был освистан.

В сумме Кучеров набрал 0,5 балла. Победителем стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 баллов), заработавший 1 млн долларов.

4 января пройдет Матч звезд НХЛ. Кучерова выбрали под первым номером на драфте составов. Капитан его команды Куинн Хьюз назвал россиянина лучшим хоккеистом в мире на текущий момент.

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативных передачи. Он единолично возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона. Вторым идет Натан Маккиннон (31+53). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк (33+39).

Ранее россиянин победил в конкурсе голкиперов на Матче звезд НХЛ.

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