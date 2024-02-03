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Россиянин выиграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Вратарь «Колорадо» Георгиев победил в конкурсе голкиперов на Матче звезд НХЛ

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Tomi Hänninen/Global Look Press

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев стал лучшим по итогам конкурса «один на один» перед Матчем звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто и выиграл 100 тысяч долларов.

Георгиев совершил больше всех спасений в конкурсе с участием вратарей. Игроки могли самостоятельно выбрать голкипера и попытаться забить ему максимальное количество раз за минуту. Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид выбрал Георгиева, россиянину удалось совершить девять спасений за 60 секунд.

«Что произошло? Просто я не хотел выглядеть как вратарь из пивной лиги», — сказал Георгиев в интервью на площадке.

Победителем по итогам восьми конкурсов мастерства стал Макдэвид, выигравший 1 млн долларов.

Георгиев перешел в «Колорадо» перед сезоном 2022/23 и вскоре стал основным вратарем команды. В декабре 2023 года он побил рекорд «Колорадо» по числу побед в календарном году среди вратарей, превзойдя достижение легенды НХЛ Патрика Руа. Рекорд канадца держался с 2000-го года.

Ранее звезда НХЛ заявил, что без россиян Олимпиаду нельзя считать турниром сильнейших.

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