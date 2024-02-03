Баннеры в поддержку Валиевой назвали невероятным позорищем

Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале сделал репост публикации о том, что в Москве появились баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ну и вишенка на торт. Это совершенно невероятное позорище… Кстати, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская это предвидела…» — написал Андронов.

Вайцеховская ранее написала, что после дисквалификации Валиевой: «В России...начнется традиционная вакханалия в стиле непризнания решения CAS, приглашений Камилы куда только можно и нельзя, рассуждений о том, что «мы все равно знаем, кто тут настоящий чемпион», и так далее».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее Валиеву назвали агнцем, которого выставили на заклание.