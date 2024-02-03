Тренера Слуцкого сравнили с маньяком из тюрьмы

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев признался, что его удивил чемпионат, который Леонид Слуцкий выбрал для продолжения карьеры. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим, как маньяк в тюрьме на прогулке, взад‑вперед. Трясясь буквально.

Даже компьютеру нужна перезагрузка, чтобы нормально работать. Немного удивило его направление деятельности после того, но ему нужно было перезагрузиться», — сказал Корнеев.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

В декабре 2023 года он возглавил «Шанхай Шэньхуа» из Китая.

Ранее Слуцкого назвали тренером с большой буквы.