Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Тренера Слуцкого сравнили с маньяком из тюрьмы

Корнеев: Слуцкий буквально трясся, даже компьютеру нужна перезагрузка

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев признался, что его удивил чемпионат, который Леонид Слуцкий выбрал для продолжения карьеры. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим, как маньяк в тюрьме на прогулке, взад‑вперед. Трясясь буквально.

Даже компьютеру нужна перезагрузка, чтобы нормально работать. Немного удивило его направление деятельности после того, но ему нужно было перезагрузиться», — сказал Корнеев.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

В декабре 2023 года он возглавил «Шанхай Шэньхуа» из Китая.

Ранее Слуцкого назвали тренером с большой буквы.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами