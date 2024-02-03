Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Они делили жен»: тренер «Арсенала» о стычке Зинченко и Уайта

Тренер «Арсенала» Артета пошутил по поводу стычки между Зинченко и Уайтом

close
100%
JUSTIN TALLIS / POOL PHOTO

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о стычке между защитниками команды Александром Зинченко и Беном Уайтом после игры с «Ноттингем Форест». Его слова передает Goal.

«Они были в одном доме последние несколько дней, делили жен и все такое! Хорошо, что они теперь живут вместе. Они лучшие друзья. Вы не будете спорить с кем-то, если у вас не очень хорошие отношения. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как сделали это они», — сказал Артета.

30 января «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Жезус и Сака.

После этого матча, не уходя с поля, Зинченко и Уайт жестко поспорили. Тренерский штаб и игроки разняли защитников. После игры Артета заявил, что ему нравится такое поведение игроков.

После 22 матчей подопечные Артеты, набрав 46 очков, делят второе место с «Манчестер Сити». У лидирующего «Ливерпуля» на пять очков больше.

Ранее иностранный тренер признался в любви к России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами