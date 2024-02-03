«Они делили жен»: тренер «Арсенала» о стычке Зинченко и Уайта

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о стычке между защитниками команды Александром Зинченко и Беном Уайтом после игры с «Ноттингем Форест». Его слова передает Goal.

«Они были в одном доме последние несколько дней, делили жен и все такое! Хорошо, что они теперь живут вместе. Они лучшие друзья. Вы не будете спорить с кем-то, если у вас не очень хорошие отношения. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как сделали это они», — сказал Артета.

30 января «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Жезус и Сака.

После этого матча, не уходя с поля, Зинченко и Уайт жестко поспорили. Тренерский штаб и игроки разняли защитников. После игры Артета заявил, что ему нравится такое поведение игроков.

После 22 матчей подопечные Артеты, набрав 46 очков, делят второе место с «Манчестер Сити». У лидирующего «Ливерпуля» на пять очков больше.

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