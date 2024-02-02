Адвокат Валиевой прокомментировал свое участие в процессе защиты фигуристки

Адвокат Камилы Валиевой и фирмы BGP Litigation Максим Кузьмин прокомментировал свое участие в процессе защиты фигуристки, передает «Советский спорт».

Кузьмин отметил, что BGP Litigation представляла интересы фигуристки этапе разбирательства в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в спортивном арбитражном суде (CAS), отметив, что по итогам разбирательства дела в Дисциплинарном антидопинговом комитете РАА РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в приеме запрещенного препарата триметазидина и постановил, что спортсменка не смогла доказать отсутствие умысла в своем нарушении.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. В этот период ей запретили принимать участие в любых соревнованиях, посещать тренировки на катках, спонсируемых из госбюджета, появляться на турнирах в качестве официального лица и даже исполнять программы на показательных выступлениях.

Ранее Валиева отреагировала на поддержку после дисквалификации.