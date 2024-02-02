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Биатлонист Васильев: «Шальке» выстрелил в ногу, отказавшись от спонсорства «Газпрома»

Биатлонист Васильев: с «Шальке» все было хорошо, когда их спонсировал «Газпром»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что немецкий футбольный клуб «Шальке» испытывает проблемы из-за того, что команда отказалась от спонсорства в лице «Газпрома», передает Legalbet .

«Если бы «Газпром» продолжал быть спонсором «Шальке», то такой ситуации бы не было. Много лет «Газпром» спонсировал «Шальке», тогда у них было всё в порядке. Клуб показывал хорошие результаты, был в верхней части таблицы», — сказал Васильев.

Сейчас «Шальке» играет во второй Бундеслиге. Команда из Гельзенкирхена занимает 15 место, набрав 15 очков. Команда лишь по дополнительным показателям опережает «Айнтрахт» и Брауншвейга и «Ганзу», которые находятся в зоне стыковых матчей и зоне вылета соответственно. Лидирует в таблице гамбургский «Санкт-Паули», имея в активе 39 баллов.

В следующем матче «Шальке» встретится с «Айнтрахтом». Матч состоится 3 февраля в 15.00 по московскому времени.

Ранее российский футболист заявил о желании уехать в Германию.

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