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Экс-тренер «Динамо» считает, что Захарян не был важен для клуба

Бывший тренер «Динамо» Кобелев считает, что Захарян не был важен для клуба

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что бывший футболист команды Арсен Захарян не был важен для бело-голубых, передает Legalbet.

«А разве Захарян был важен для «Динамо»? Если вы считаете, что да, то мы с вами по-разному думаем», — сказал Кобелев.

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 23 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Жироной». Встреча состоится 3 февраля.

Ранее Захарян усугубил повреждение левой лодыжки.

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