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Стали известны команды, за которые сыграют россияне на Матче звезд НХЛ

Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звезд НХЛ-2024

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NHL

Определись составы всех команд на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто. В матчах примут участие пятеро россиян — Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов, Александр Георгиев и Сергей Бобровский.

Команда Хьюза

Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Никита Кучеров, Тэтчер Демко, Брэйди Ткачук, Кайл Коннор, Джеспер Брэтт, Брок Боезер, Кэм Талбот, Джей Ти Миллер, Фрэнк Ватрано.

Команда Мэттьюса

Остон Мэттьюс, Морган Рилли, Митч Марнер, Уильям Нюландер, Джейк Эттингер, Клейтон Келлер, Мэтью Барзал, Игорь Шестеркин, Филип Форсберг, Винсент Трочек, Алекс Дебринкэт.

Команда Маккиннона

Натан Маккиннон, Кейл Макар, Александр Георгиев, Кирилл Капризов, Сидни Кросби, Себастьян Ахо, Том Уилсон, Джереми Суэйман, Элиас Линдхольм, Трэвис Конечны, Оливер Бьеркстранд.

Команда Макдэвида

Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Давид Пастрнак, Коннор Хеллебак, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Рейнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томас Хертл.

В первой игре сойдутся команда Натана Маккиннона против команды Коннора Макдэвида.

Ранее клуб НХЛ избавился от российского нападающего.

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