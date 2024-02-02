Карпин назвал лучший город земли

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью Sport24 назвал свои любимые города.

«Лучший город земли — Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва стала меньше нравиться из-за пробок. Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально», — заявил специалист.

Карпин родился в Нарве (Эстония). Выступал за российские московский «Спартак», Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян), «Сельту» (Виго) и «Валенсию». В составе сборных СНГ и России провел 73 матча, в которых забил 17 мячей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин пошутил о свадьбе дочери.