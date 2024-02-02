Размер текста
А
А
А

Карпин назвал лучший город земли

Тренер «Ростова» Карпин назвал пять любимых городов

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью Sport24 назвал свои любимые города.

«Лучший город земли — Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов. Москва стала меньше нравиться из-за пробок. Когда был моложе, было пофиг. А сейчас напрягает. От точки А до точки В добираться минимум час. Запланировать два дела в Москве в один день — практически нереально», — заявил специалист.

Карпин родился в Нарве (Эстония). Выступал за российские московский «Спартак», Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян), «Сельту» (Виго) и «Валенсию». В составе сборных СНГ и России провел 73 матча, в которых забил 17 мячей.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин пошутил о свадьбе дочери.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами