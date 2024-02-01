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«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Интер Майами» Месси

«Аль-Наср» без Роналду со счетом 6:0 разгромил «Интер Майами» Лионеля Месси

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

В саудовском Эр-Рияде прошел товарищеский матч между «Аль-Насром» и «Интером Майами».

Встреча состоялась на стадионе «Кингдом Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:0. В первом тайме отличились 28-летний португальский нападающий Отавио, 30-летний бразильский полузащитник Андерсон Талиска и 29-летний испанский защитник Эмерик Лапорт.

Во второй половине игры Талиска оформил хет-трик, еще один мяч на свой счет оформил 22-летний саудовский форвард Мохаммед Маран. Лионель Месси вышел на поле на 83-й минуте, заменив 23-летнего эквадорца Леонардо Кампану. Криштиану Роналду пропустил матч из-за травмы.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее московскому «Динамо» посоветовали осуществить два-три трансфера.

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