Стало известно, зачем Миладинович переехал в Казахстан

Антон Синьков, представитель защитника «Тобола» Ивана Миладиновича, в интервью Legalbet.kz заявил, что игрок покинул «Сочи» для того, чтобы он сохранил свое представительство в европейской лиге.

По его мнению, трансфер в статусе свободного агента позволил его клиенту не потерять в деньгах и сменить турнирные задачи.

«Переезд в Казахстан — шаг назад для игрока РПЛ? Во-первых, это обдуманное решение самого футболиста. А во-вторых, Иван, наверное, понимал, что это возможность поиграть в Европе. Плюс, с точки зрения прагматики, он не потерял в финансах. И надеется бороться за высокие места, чего с «Сочи», к сожалению, не вышло», — заявил Синьков.

В сезоне-2023/24 Миладинович провел за черноморский клуб 21 матч, в которых не отметился результативными действиями. По итогам первой части сезона сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 11 очков.

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