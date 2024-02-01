Месси остался в запасе на матч против клуба Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси остался в запасе на товарищеский матч между «Интером Майами» и саудовским «Аль-Насром».

36-летний южноамериканец изначально был вне заявки на матч, однако перед началом игры тренерский штаб американского клуба добавил Месси в заявку на игру. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускает эту игру из-за полученной в январе травмы.

После 13-й минуты «Аль-Наср» ведет в счете со счетом 3:0.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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