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Фигурному катанию России предрекли переломный сезон

Фигурист Энберт: в мужском катании России потихоньку идет смена поколений

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос о смене поколения в мужском одиночном катании России.

На чемпионате страны в декабре 2023 года чемпионом стал Евгений Семененко (294,75 балла), серебро завоевал Владислав Дикиджи (293,74), а бронзу — Петр Гуменник (292,42). При этом на десятом месте оказался один из сильнейших фигуристов последних лет Марк Кондратюк. Также на пьедестал не попали более возрастные и опытные спортсмены — Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

«Семененко, Дикиджи и Гуменник действительно выглядели сильнее остальных на чемпионате России, — сказал Энберт. — Но, конечно, еще есть другие достойные спортсмены, которые могут попасть на пьедестал в мужском одиночном. Например, Дмитрий Алиев прекрасно откатал, Макар Игнатов был неплох, Роман Савосин на протяжении всего сезона радовал нас своими чистыми программами. Сложно сказать, что сформировалась новая тройка безоговорочных лидеров.

Смена поколений, наверное, потихонечку идет, но я бы не сказал, что сейчас происходит переломный сезон в этом плане. Всегда кто-то подрастает, навязывает борьбу, но остаются опытные спортсмены, которые за счет мастерства катания или большего опыта тоже могут побеждать».

Ранее Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации за допинг.

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