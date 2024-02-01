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Клуб НХЛ избавился от российского нападающего

Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского нападающего Кузьменко в «Калгари»

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Bob Frid/Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» обменял российского нападающего Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба команды, получившей игрока из России.

Кузьменко стал частью сделки по обмену шведского форварда Элиаса Линдхольма из «Калгари» в «Ванкувер». Вместе с россиянином в стан «огоньков» отправились защитники Хантер Брустевич и Йони Юрмо.

Также в рамках произошедшей сделки теперь «Калгари» имеет право на выбор в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года и условный выбор в четвертом раунде драфта того же года.

Кузьменко перебрался в «Кэнакс» летом 2022 года, подписав однолетний контракт новичка. До этого он выступал в России, защищая цвета петербургского СКА. Всего в прошлом сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата (38+34) Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став третьим бомбардиром команды. В текущем сезоне хоккеист сыграл в 43 матчах, в которых записал на свой счет 21 очко — восемь заброшенных шайбы и 13 результативных передач.

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