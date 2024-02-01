Экс-теннисист из Америки вступился за Медведева после его поражения на Australian Open

Чемпион Открытого чемпионата США (US Open – 2003), бывшая первая ракетка мира Энди Роддик выразил свое мнение о критиках россиянина Даниила Медведева после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит The Tennis Letter.

«Он зарекомендовал себя, как постоянный участник финалов Большого шлема. Кто называет его «чудом одного шлема» — вы просто идиоты и не понимаете, о чем говорите. Я понимаю, что всегда восхищаются победителем, а люди будут критиковать Медведева за то, что он выиграл два первых сета и проиграл. Такая критика — это мусор», — заявил он.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.