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Карпин рассказал, какая из сцен сериала «Слово пацана» заставила его заплакать

Тренер Карпин рассказал о сцене в сериале «Слово пацана», из-за которой заплакал

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о сериале «Слово пацана», а также рассказал, как сцена заставила его заплакать. Его слова приводит Sport24.

«Что меня может растрогать до скупой мужской слезы? Фильм, вообще запросто. С годами я стал сентиментальнее. В том же «Слове пацана» был момент, когда девочка Айгуль выпрыгивает из окна. Я плакал», — заявил Карпин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 году команда Карпина не провела ни одной встречи с европейскими командами.

В марте 2024 года Россия должна сыграть товарищеский матч с Сербией. Последняя встреча команд состоялась в групповой стадии дивизиона Б Лиги наций УЕФА еще при Станиславе Черчесове и закончилась победой сербов со счетом 5:0.

«Ростов» идет на десятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.

Ранее в УЕФА заявили, что Европа скатывается в диктатуру.

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